Adrien Bosc, Eric Neuhoff, Ken Follett… Les Livres du Soir en bref

Colonne **

Adrien Bosc

Moins polyphonique que Constellation et Capitaine, le troisième « roman vrai » d’Adrien Bosc est dominé par la voix et la volonté d’une femme d’exception : Simone Weil, philosophe engagée, part en 1936 combattre en Espagne. L’aventure, écourtée par une blessure, éclaire un destin et questionne sur le sens aigu de la justice qui l’animait. Il fallait bien que sa réflexion croise celle de Bernanos, autre acteur éveillé de ces années terribles.

Stock, 120 p., 18,50 €, ebook 12,99 €

Rentrée littéraire *

Eric Neuhoff