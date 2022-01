Garcia, nouveau coach de Seraing: «Nous sommes touchés par le Covid-19»

Décidément, rien n’est simple cette saison et peut-être encore plus particulièrement à Seraing. Voilà un club promu, occupé à se structurer, à composer avec les normes de la Jupiler Pro League, à tout faire pour se maintenir en D1A avec de nombreux joueurs n’ayant aucune expérience de l’élite belge… soudain frappé par le sort alors qu’il tente de prendre un nouveau départ sous la houlette de Jean-Louis Garcia. « Malheureusement, nous sommes touchés par le Covid-19 », grimace le coach français avant son tout premier match de championnat de Belgique. « Nous l’étions la semaine dernière et, ce jeudi matin, nous n’avons pas eu de bonnes nouvelles. Cela touche des joueurs importants. » Lors du stage à Metz, quatre membres de la délégation ont été testés positifs. Ce jeudi matin, d’autres tests se sont avérés positifs. Il a donc été décidé de soumettre l’entièreté du noyau à des tests PCR ce jeudi soir. Les résultats sont attendus dans le courant de la journée de ce vendredi, soit à la veille d’affronter l’Union.