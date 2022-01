Luc de Brabandere: «Le vrai métier du philosophe, c’est de clarifier»

Une joyeuse initiation à la controverse philosophique. Tel est l’objectif que poursuit Platon vs Aristote, l’ouvrage qu’a écrit Luc de Brabandere avec Anne Mikolajczak. Un livre érudit et pédagogique qui nous fait visiter à travers le temps le grand magasin de la philosophie occidentale et s’est choisi pour têtes de gondole les indémodables Platon et Aristote. Deux penseurs et deux univers apparemment différents mais qui convergent dans la démarche rigoureuse donnée à l’élaboration des idées.

Luc de Brabandere, pourquoi Platon et Aristote, plutôt que Kant ou Descartes ?