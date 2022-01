Silvio Proto se confie sur sa nouvelle vie: «Je suis beaucoup plus heureux que quand j’étais joueur»

Un an après avoir mis un terme à sa longue et riche carrière, Silvio Proto a pris le temps de nous raconter sa nouvelle vie. Plus épanoui que jamais, il porte un autre regard sur le football. Et, notamment, sur le Clasico de dimanche.

Silvio Proto (38 ans) a beau avoir arrêté sa carrière il y a tout juste un an, après deux ultimes expériences à l’étranger en Grèce et en Italie, il ne passe pas encore aussi inaperçu qu’il le souhaiterait. Mais c’est en toute décontraction qu’il répond désormais aux sollicitations des promeneurs aux abords du Lac de Genval. Un endroit qu’il connaît bien pour y avoir vécu des mises au vert débouchant sur quelques-uns de ses six titres de champion de Belgique. Et qui l’a inspiré, cette semaine, pour nous offrir un entretien à cœur ouvert. Très loin de la vingtaine de trophées collectifs et individuels décrochés en vingt ans de professionnalisme mais surtout très proche de ses nouvelles valeurs.

Silvio Proto, un an après avoir rangé les gants et les crampons, quel regard portez-vous sur votre nouveau statut de retraité ?