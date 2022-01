Des journalistes australiens dérapent et insultent Djokovic en se croyant hors antenne (vidéo)

La saga Djokovic n’intéresse pas que les amateurs de tennis mais bien le monde entier. Et tout le monde y va de son petit commentaire… Deux journalistes australiens de Channel 7 ne s’en sont pas privés non plus. Le 12 janvier dernier, se pensant hors antenne, Mike Armor et Rebecca Maddern se sont mis à discuter du joueur de tennis. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas été très sympas avec le numéro 1 mondial serbe.