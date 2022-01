Bourse de Bruxelles - Un Bel 20 fort partagé et de peu dans le rouge

Umicore (33,72) reculait de 2,63% alors que Galapagos (46,21) gagnait 0,05%, Solvay (106,30) reculant de 0,33% pour un gain de 1,09% si on tenait compte de son détachement de coupon. Sofina (392,00) perdait toujours 1,75%, KBC (83,10) et Ageas (49,00) s'appréciant par contre de 1,09 et 1,41%, celle-ci après avoir perdu 3,2% la veille. Elia (112,40) gagnait 0,99% tandis que WDP (39,02) perdait 1,22%. Proximus (17,63) et Telenet (33,56) valaient 1,35 et 0,78% de plus que mercredi, Orange Belgium (19,40) et bpost (7,58) reculant par ailleurs de 2,51 et 1,62%.

Exmar (4,54) et Ontex (7,36) étaient positives de 1,9 et 2,7%, Euronav (8,06) reculant par contre de 2,8%. Tessenderlo (36,35) et Deceuninck (3,69) progressaient de 1,5 et 1,1% alors que Recticel (18,06) et Unifiedpost (13,62) abandonnaient 1 et 2,3%. Biocartis (3,53) plongeait enfin de 6% tandis qu'Asit (0,24), et Acacia Pharma (1,51) reculaient de 3,3%, Bone Therapeutics (0,66) et Nyxoah (19,20) de 2,9 et 2,6%.