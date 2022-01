Le Meunier 2.0 plaît à Dortmund

La Bundesliga ne se laisse pas facilement dompter par ceux qui s’y aventurent. Depuis le début d’année, Hugo Siquet découvre un autre univers au sein de son nouveau club, le SC Fribourg qui surprend tout le monde par son actuelle 4e place. Ce classement confère donc au déplacement à Dortmund (2e à 6 points du Bayern) le caractère d’un duel entre deux prétendants à la Ligue des champions. L’ancien Standardman pourra s’inspirer de Thomas Meunier pour réaliser le niveau à atteindre.

Entre la première saison du natif de Sainte-Ode au BVB et l’actuel exercice, c’est presque le jour et la nuit… et peut-être Siquet comprendra-t-il mieux les propos de son coach après sa signature. « Il a des choses à apprendre, mais c’est normal à cet âge. C’est bien qu’il ne soit pas un joueur complètement formé. Il doit encore trouver l’équilibre quand on passe à l’offensive et en perte de balle. Mais cela se voit qu’il sait jouer au foot… »