Les Suédois reçoivent une aide pour payer leur chauffage

Depuis le début de l’hiver, et l’inflation des prix de l’électricité, les reportages alarmistes se multiplient dans les médias suédois : telle famille a été obligée de faire un emprunt à la banque pour payer sa facture d’énergie ; telle autre a condamné des pièces inoccupées et rallumé les poêles à bois, plus économiques ; sans oublier les automobilistes du sud du pays, où la hausse est la plus forte, qui doivent maintenant débourser 20 euros pour faire le plein de leur voiture électrique, contre dix avant la crise. Des appels qui n’ont pas laissé insensible le gouvernement social-démocrate, surtout à l’approche des élections générales en septembre.