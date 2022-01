Cat Power, douzième album

Douze reprises pour ce douzième album de Chan Marshall qui avait été annoncé en octobre dernier par la sortie de « Bad Religion » de Frank Ocean, de « A Pair Of Brown Eyes » des Pogues et, plus tard, de « I’ll Be Seeing You » de Billie Holiday, choix qui lui avait été inspiré par la mort de proches comme son ami Philippe Zdar. Elle avait également transformé son propre « Hate » de 2006 en un « Unhate » rénové. Tout ça pour dire qu’avec la chanteuse américaine, un album de reprises n’est certes pas conventionnel. On en a une nouvelle confirmation ici avec cette façon toujours sobre et folk aux accents rock de s’emparer d’une chanson, quelle qu’elle soit. « Je joue en permanence des reprises, a-t-elle confié. Il est important pour moi de les enregistrer car c’est ce que mes auditeurs et moi ressentons. » On se souviendra qu’en 2000 déjà, Chan avait publié un The Covers Record s’ouvrant par « (I Can’t Get No) Satisfaction ». On peut vraiment dorénavant que ce genre lui appartient totalement.

Domino-V2.