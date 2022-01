Prix de l’énergie: De Croo enterre la baisse généralisée de la TVA

La baisse de la TVA de 21 % à 6 % sur les prix de l’énergie n’aura pas lieu. Du moins si l’on s’en tient à l’intervention du Premier ministre, Alexander De Croo, à la Chambre jeudi après-midi. Où il a cadré en ces termes la ou les formules que la Vivaldi retiendra in fine, après moult discussions en interne on imagine, afin de venir en aide à celles et ceux qui sont « impactés » lourdement par la hausse des prix de l’électricité et du gaz : cette formule doit être « temporaire, ciblée socialement, et doit tenir compte de la soutenabilité des finances publiques »…