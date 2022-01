Integrale a désigné un liquidateur

Cette assemblée avait été convoquée courant du mois de décembre par les administrateurs provisoires désignés l'an dernier par la Banque nationale de Belgique (BNB). Ils avaient pour mission de trouver un repreneur à l'assureur, qui avait besoin d'être recapitalisé pour répondre aux exigences de solvabilité européennes. Un accord avait finalement été conclu avec Monument Assurance Belgium (MAB) portant sur le transfert de l'ensemble des portefeuilles d'assurance de la compagnie liégeoise et de son personnel.

Au terme de la réunion, l'avocat bruxellois Nicholas Ouchinsky a été désigné comme liquidateur d'Integrale. "Il devra soutenir les procès qui ne sont pas liés à des questions d'assurance, avec des anciens membres du personnel, par exemple", explique Michel De Wolf. "Il pourra aussi examiner s'il n'y a pas de causes de responsabilité dans le chef des anciens administrateurs et des administrateurs provisoires, qui mériteraient une action en responsabilité. Mais il faut qu'il y ait des fautes qui aient été commises et qu'il y ait des chances raisonnables d'obtenir réparation."