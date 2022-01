Benjamin Schoos: huit pièces très mélodiques qui mettent du baume au cœur

The Love Note

Entrepreneur patron de label, l’ex-Miam Monster Miam publie ici son premier album instrumental réalisé autour du piano de Christophe Cerri auquel s’ajoutent des touches de synthés de Jérôme Mardaga, le sax de Manuel Hermia et les ondes Martenot de la Française Christine Ott. Pas de chant donc ici pour une fois.

The Love Note, le déjà seizième album du Sérésien en chef, est une collection de huit instrumentaux de sa composition enregistrés à Paris. Huit pièces très mélodiques destinées à donner du baume au cœur en ces temps incertains, de la chaleur et de l’empathie. « Je voulais une musique douce et rêveuse, parce que je pense que le monde a vraiment besoin d’un peu de douceur ces derniers temps », reconnaît Schoos.