Pourquoi l’imam Toujgani, figure emblématique bruxelloise, est interdit de territoire

Mohamed Toujgani, imam de la plus grande mosquée du pays, s’est vu retirer son titre de séjour en octobre « en raison de signes d’un grave danger pour la sécurité nationale ».

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) a retiré le permis de séjour, le 12 octobre, de Mohamed Toujgani, imam principal de la mosquée Al Khalil à Molenbeek. La décision a été prise selon son cabinet « sur la base d’informations provenant des services de sécurité », et « en raison de signes d’un grave danger pour la sécurité nationale ». Rendue publique par la VRT ce jeudi, l’annonce a créé l’émoi au sein de la communauté musulmane et marocaine à Bruxelles, pour qui Toujgani reste l’imam de référence.