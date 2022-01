Coronavirus: les parlements wallon et bruxellois donnent leur feu vert à la prolongation du CST

Tout comme son homologue wallon, le parlement bruxellois a validé jeudi la prolongation, pour une période de trois mois maximum, du Covid Safe Ticket (CST), en Région de Bruxelles-Capitale. Il y a eu 52 votes « pour », 10 « non » (PTB-PVDA et Vlaams Belang), et 23 abstentions -le reste de l’opposition, sauf Vincent De Wolf (MR)- et Bianca Debaets (CD&V) qui ont voté pour.