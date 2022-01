Europol, future NSA européenne de la surveillance de masse?

En informatique, on appelle cela une « Big data ark ». Comprenez : une « arche » abritant des masses gigantesques de données. Celle d’Europol, l’organe de coordination des forces de police nationales basé à La Haye, créé au lendemain des attentats de Paris de 2015, est babylonienne : plus de 4 pétaoctets (si le CD-Rom existait encore, il en faudrait plus de 6 millions). On y trouve des données particulièrement sensibles, remontées depuis 6 ans par les polices des 27 Etats membres, au gré de leurs enquêtes. Elles concerneraient plus de 250.000 personnes, supposées avoir un lien, passé ou présent, avec des activités terroristes. Mais pas que…