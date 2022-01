Omicron: les chiffres qui rassurent

Illustre inconnu fin novembre 2021, le variant B.1.1.529 (rebaptisé omicron) a pris le pouvoir en Belgique en moins de deux mois. Il représente aujourd’hui 84,6 % des nouvelles contaminations, selon le dernier bilan de la plate-forme belge de surveillance génomique. Comme c’est le cas dans de nombreux autres pays. Mais après quelques semaines de recul et de travail intense, les scientifiques des quatre coins du monde sont parvenus à dresser un profil plus précis du nouveau venu. Même s’il reste dangereux, et fortement contagieux, plusieurs signes laissent penser que la vague actuelle devrait être bien moins rude que les précédentes… et que ce qu’on craignait.