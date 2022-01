La Monnaie annule les représentations de «Carmen»

Comme le dit le dicton, the show must go on, mais parfois les obstacles sont tellement nombreux que s’arrêter est la seule option. C’est avec grand regret que nous avons dû décider d’annuler toutes les représentations de Carmen. » Dans un communiqué envoyé ce jeudi, La Monnaie a annoncé renoncer aux représentations de Carmen, qui devaient commencer le 23 janvier prochain.

En cause, notamment, la virulence du variant omicron, qui « n’a pas épargné » le personnel de l’institution et qui a mené à de nombreuses absences, tant du côté du personnel que des artistes invités. Parmi les autres raisons évoquées, le report du prochain Comité de concertation et donc l’absence d’espoir de pouvoir augmenter les jauges de public. « Jouer les douze représentations prévues de Carmen pour seulement 200 personnes engendrerait une perte financière de 900.000 euros. De plus, le fait que nous ne puissions vendre que 2.400 tickets au lieu des 13.800 prévus n’aurait pas suffi pour répondre aux attentes du public. »