Coronavirus: et si les assurances avaient pu mieux soutenir les indépendants fermés?

Horeca, événementiel, culture, métiers de contact, salles de fitness… Tous ces secteurs ont connu un double choc économique : aux pertes de revenus liées à leur fermeture pour cause de lutte contre le covid, se sont ajoutées de charges qui, elles, ont continué à courir. Alors, la plupart des propriétaires ont été amenés à réduire leur loyer, voire à y renoncer certains mois. Les banques, elles, ont octroyé davantage de prêts pour permettre à des activités de survivre. Les pouvoirs publics ont eux aussi mis la main au portefeuille via notamment des exonérations de charges sociales, du chômage temporaire ou encore une réduction du taux de TVA. Et les assurances, ont-elles consenti des efforts nécessaires pour soutenir les indépendants et les petites entreprises en cette période de pandémie ? C’est tout le contraire, juge Denis Ducarme (MR) qui flingue le secteur depuis le Parlement fédéral.