Dakar: Carlos Sainz gagne la 11e étape en autos devant Loeb et Lurquin (vidéo)

Loeb et Lurquin ont essuyé une pénalité et terminent 8e au lieu de 2e.

Carlos Sainz (Audi) a remporté la 11e et avant-dernière étape du Dakar 2022 jeudi autour de Bisha en Arabie saoudite. L’Espagnol, qui décroche sa 41e victoire sur le Dakar, la 2e cette année, a devancé l’Argentin Lucio Alvarez (Toyota). D’abord deuxièmes du jour, le Français Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin (BRX) ont écopé d’une pénalité de 5 : 00 et ont terminé 8e de la spéciale. Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) a lui pris la 7e place et file tout droit vers un 4e succès final sur le Dakar.

Après un départ difficile où de nombreux pilotes sont partis à la faute, Sainz s’est montré le plus rapide sur les 365 km de spéciale avec un chrono de 3h29 : 32. Loeb et Lurquin ont eux pris la 2e place à 2 minutes et 21 secondes de l’Espagnol. L’Argentin Lucio Alvarez (Toyota), en tête sur la première partie de la spéciale, termine finalement 3e à 3 minutes et 10 secondes.