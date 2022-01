Basket: Serge Crevecoeur, «la BNXT League est la solution d’avenir»

Serge Crevecoeur a commencé l’année par une nouvelle rupture de contrat. Après avoir démissionné de Pau-Orthez et été licencié à Gravelines, son expérience à Le Portel s’est arrêtée avant terme, à la dernière place, remplacé par son… prédécesseur. « On ne m’a pas laissé le temps. C’est frustrant, mais je comprends. » C’est tout ce que confiera le Bruxellois de 50 ans qui souhaite avant tout regarder vers l’avant. Heureux de retrouver son épouse et ses deux enfants dans leur cocon familial, l’artisan de l’ascension du Brussels en D1 s’est penché avec beaucoup d’enthousiasme sur l’avenir, le sien et celui d’un championnat belge qu’il estime relancé par la BNXT League.

Serge Crevecoeur, le championnat français, c’est terminé ?