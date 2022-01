La résurrection des porcs en Gaume est plutôt un calvaire

Durant deux ans et demi, les éleveurs porcins gaumais ont été privés de leur métier, pour cause de peste porcine africaine. Mais la relance permise depuis janvier 2021 est très compliquée financièrement. Et la PPA continue de s’étendre…

Fin janvier 2021, les éleveurs gaumais avaient pu reprendre leur activité d’élevage de porcs, qui avait été brutalement interrompue par le ministre Ducarme et l’Afsca au début de la crise de la peste porcine africaine (PPA), fin septembre 2018. Environ 5.000 porcs avaient été abattus séance tenante, de façon préventive.

La Belgique étant redevenue indemne de PPA fin 2020, l’élevage de porcs avait dès lors été autorisé à nouveau dans le sud-Luxembourg à partir du 25 janvier 2021. Qu’en est-il un an plus tard ? La situation n’est pas rose du tout, pour deux raisons : la crise de la PPA qui s’étend ailleurs en Europe et la hausse continue et lourde du prix des aliments pour les porcs.