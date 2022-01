Les Européens veulent s’imposer dans le bras de fer avec Moscou

Pas question ! » de céder aux exigences de la Russie, a prévenu jeudi le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, à l’entame d’une réunion des ministres européens des Affaires étrangères, jeudi et vendredi, à Brest. Une réunion aux allures de crise. « Reconstituer le glacis géopolitique soviétique en Europe et tenter un découplage entre les Etats-Unis et l’Europe pourraient être les objectifs stratégiques de Moscou », dénonce l’Espagnol. Qui insiste, au contraire, comme les Américains d’ailleurs, sur l’intensité de la concertation transatlantique, « efficace », face aux oukases de Moscou – « plus de 100 contacts » ces derniers jours, souligne-t-il.