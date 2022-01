Bruxelles-Propreté: le nouveau directeur-général Frédéric Fontaine aura la lourde tâche de réformer et redéployer l’agence régionale

D’ici quelques années, Bruxelles-Propreté (ABP) pourrait devenir un opérateur central dans l’économie circulaire. En plus de mieux collecter les déchets, elle procéderait à leur transformation et leur réutilisation de manière efficace et à grande échelle. Voilà en tout cas un objectif majeur de son nouveau directeur général. Nommé jeudi par l’exécutif bruxellois, Frédéric Fontaine entrera en fonction en février prochain. Dans une Région bruxelloise connue pour la politisation de son administration, sa désignation a vite nourri le soupçon de nomination politique. Jusqu’en 2012, l’actuel directeur de Bruxelles-Environnement fut en effet chef de cabinet d’Évelyne Huytebroeck (Ecolo). Il n’en est pourtant rien. Un jury d’experts indépendants l’a désigné comme le seul apte à la fonction parmi les sept candidats. « Il était de loin le meilleur. Il n’y avait pas photo », confirment au Soir deux membres de cette commission non politisée. Diriger l’ABP représente, il est vrai, un défi considérable.