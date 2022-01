Condamnation d’un tortionnaire syrien: une première historique qui ne doit pas rester sans lendemain

La condamnation à la prison à vie de l’ex-colonel Anwar Raslan en Allemagne en vertu de « la justice universelle » vient enfin de rompre le sentiment d’impunité totale dont jouissaient les tortionnaires syriens et leurs commanditaires.

C’est peu de dire de la condamnation à la prison à vie pour crimes contre l’humanité de l’ex-colonel syrien Anwar Raslan, ce 13 janvier à Coblence, en Allemagne, qu’elle constitue une première historique. Il faut bien mesurer la notion d’impunité dont jouissent les tortionnaires et leurs commanditaires en Syrie depuis plus de dix ans pour comprendre la satisfaction des victimes survivantes et de leurs proches.

La réaction sur Twitter de Yahia Hakoum, réfugié syrien en Belgique, en atteste : « En tant qu’ancien détenu à d’Al-Khatib [la prison où Raslan a sévi], je ne sens pas aujourd’hui que justice a été rendue et rien ne peut compenser les heures de torture et d’humiliation que j’ai vécues, mais il faut que les criminels sachent qu’il n’y a pas d’impunité ».