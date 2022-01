Température record relevée en Australie: 50,7ºC

Nouveau record de chaleur en Australie-Occidentale et record national de température égalé ! », a annoncé le Bureau de météorologie de l’État sur Twitter. La ville côtière d’« Onslow a atteint un record sans précédent : 50,7ºC, un record pour d’Australie-Occidentale et c’est la température la plus chaude jamais enregistrée en Australie depuis 62 ans ».

Le 2 janvier 1960, le pays avait relevé une température de 50,7ºC à l’aéroport d’Oodnadatta en Australie-Méridionale, selon le site internet du bureau.