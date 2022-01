Assouplissement des règles en Norvège, l’alcool peut à nouveau être servi

La Norvège assouplit ses mesures sanitaires visant à limiter les contaminations au covid qui ont été introduites il y a tout juste un mois. En particulier, l’alcool pourra à nouveau être vendu et consommé dans les restaurants et cafés.

Les activités sportives en extérieur pour enfants et adolescents pourront reprendre normalement, mais en intérieur un plafond de 20 personnes est recommandé. Les sports de contact pourront aussi reprendre.

L’allègement des restrictions concerne surtout le sport et la culture vendredi, selon le Premier ministre Jonas Gahr Store qui s’est exprimé jeudi à Oslo lors d’une conférence de presse.

Pour les adultes, une limite de 20 personnes et le maintien de la distance restent conseillés dans les espaces couverts.

Mais surtout, les boissons alcoolisées qui étaient interdites depuis Noël dans les cafés et restaurants pourront à nouveau être servies, mais uniquement aux clients assis et jusque 23h00 au plus tard.