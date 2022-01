Le commissariat corona ne prône pas le vaccin obligatoire: ce que dit le rapport

Le commissariat corona ne recommande pas de procéder à la vaccination obligatoire contre la Covid-19, ressort-il de la note envoyée jeudi soir aux membres du comité de concertation et à la présidence de la Chambre. Pedro Facon et son équipe plaident plutôt pour la mise en place d’un « certificat corona ».

Dans ce scénario, cet instrument deviendrait un certificat de vaccination et l’attestation de rétablissement serait abandonnée. En outre, dans certains cas, par exemple en cas de forte circulation du virus, le certificat de vaccination pourrait être combiné avec un certificat de test. Son utilisation devrait toutefois être limitée en fonction de la situation épidémiologique, éventuellement définie dans le baromètre en discussion, et limitée à certains contextes. Il ne devrait jamais être demandé pour des activités essentielles.

Le commissariat estime qu’au lieu d’être un outil pour limiter le risque de contamination dans les activités de certains milieux (le Covid Safe Ticket initial), le certificat corona pourrait avoir pour objectif principal de contribuer à un taux de vaccination plus élevé. Ce taux permet de limiter les cas graves et de réduire les hospitalisations, rappelle le commissariat corona.

Ce « certificat corona » doit toutefois s’inscrire dans un ensemble de politiques plus larges, conseille encore le commissariat corona, dans le cadre du modèle suisse du « fromage à trous ». Celui-ci reconnaît qu’il n’existe pas de mesures parfaites et efficaces à 100 % contre le virus.

Le Premier ministre Alexander De Croo, les ministres-présidents et la présidente de la Chambre ont reçu jeudi soir cette note, dans la perspective de la réunion du comité de concertation prévue la semaine prochaine et des travaux prévus à la Chambre concernant l’opportunité de procéder à une vaccination obligatoire. Sur ce point, le commissariat corona estime en outre que, en plus d’un débat politique, un débat social ou même une consultation pourraient également être envisagés.