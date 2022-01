Météo: du soleil attendu vendredi

La grisaille sera encore assez tenace vendredi sur l’ouest avec des maxima de 3 degrés, annonce l’Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, le soleil brillera par contre dès le matin. Les maxima varieront entre 3 et 8 degrés, en fonction des éclaircies.

Vendredi soir et durant la nuit, le temps deviendra à nouveau brumeux avec du brouillard et des nuages bas en Basse et Moyenne Belgique. En Ardenne, le ciel sera peu nuageux. Les températures replongeront entre -8 degrés dans certaines régions de l’Ardenne et +2 degrés en bord de mer, en passant par 0 degré dans le centre du pays.