La Corée du Nord tire à nouveau un «projectile non-identifié»

La Corée du Nord a à nouveau tiré un « projectile non-identifié » vendredi, selon l’armée sud-coréenne citée par l’agence de presse Yonhap, comme les deux dernières semaines.

Ce nouveau tir, vers la mer du Japon, fait suite à deux lancements récents de missiles hypersoniques, qui volent à Mach 5, voire plus, et peuvent changer de cours en vol, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à intercepter.