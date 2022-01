De nouveaux investisseurs pour le distributeur de produits chimiques anversois Manuchar

La transaction apportera à Ackermans & van Haaren un produit en espèces d'environ 140 millions d'euros et une plus-value estimée à 75 millions d'euros. Elle devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2022, après l'obtention des autorisations requises en matière de concurrence.

Manuchar est un important distributeur de produits chimiques sur les marchés émergents, dont le siège est à Anvers. Elle complète ses activités de distribution de produits chimiques par des services de commerce international d'acier, de polymères et de plusieurs autres matières premières. Elle vend plus de 5 millions de tonnes de marchandises, générant un chiffre d'affaires d'environ 2,5 milliards de dollars (2,18 milliards d'euros), avec des opérations locales dans plus de 35 pays et 125 sites.