L'entreprise montoise I-care lève plus de 10 millions d'euros

Lors de cette levée de fonds dont l'ambition initiale était d'atteindre 3 millions d'euros, 180 employés sont notamment devenus actionnaires en investissant en moyenne 35.000 euros par personne. Les fondateurs d'I-care et les employés actionnaires détiennent désormais 84% de l'entreprise.

Ces nouveaux fonds doivent permettre à I-care de poursuivre son développement, explique son CEO Fabrice Brion. "Nous voulons multiplier notre taille par cinq dans les cinq prochaines années. Sur un marché dont la taille va être multipliée par quatre en cinq ans, grandir nous permettra de rester fidèles à nos valeurs - performance, durabilité et respect de l'humain - et de rester maîtres de notre destin. C'est plus que jamais essentiel dans le contexte instable dans lequel l'économie évolue."