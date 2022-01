Hein Vanhaezebrouck furieux contre la Pro League et son protocole Covid: «Jouer dans ces conditions, c’est insensé» Le coach de La Gantoise s’est montré très critique à l’égard de la Pro League, qui a décidé que les joueurs triplement vaccinés ne doivent plus être testés alors que le variant Omicron se propage.

Photonews

Par Leticia Dawidowicz Publié le 14/01/2022 à 09:15 Temps de lecture: 2 min

La D1A reprend ses droits ce vendredi par un duel entre La Gantoise et Courtrai à 20h45. Cette reprise est placée sous le signe de la nouvelle vague de coronavirus provoquée par le variant Omicron. La Pro League a dès lors adapté son protocole, mais n’a pas estimé qu’il fallait reporter la date de la reprise du championnat. De quoi provoquer la colère d’Hein Vanhaezebrouck. « La proposition de report de la compétition était la plus judicieuse », a commenté l’entraîneur gantois en conférence de presse jeudi. « Mais on nous a répondu que c’était par intérêt personnel. Non, c’est dans l’intérêt général. Il n’y a pas de variant aussi contagieux qu’Omicron, mais apparemment la Pro League et les responsables du calendrier ne l’ont pas compris. »

« Tout ça pour des centimes… » Vanhaezebrouck n’épargne personne à ce sujet, critiquant également le diffuseur Eleven. « On nous dit qu’il est difficile voire impossible de reprogrammer ces matches reportés. Selon Eleven, ces matches devraient être rattrapés le mardi à 14h. Et là je me dis : ‘Ces gens d’Eleven vivent-ils sur une autre planète ?’ Le Covid-19 existe pour tous. Tout le monde doit s’adapter, respecter les mesures et restrictions. Mais pour Eleven, apparemment, il n’y a pas de restrictions », a fulminé le coach. « Faites jouer ces matches le soir, à la même heure. Quelle raison ridicule pour dire qu’aucun report n’est possible. Tout ça pour des centimes… Pour moi, c’est la santé qui prime. »