L’utilisation du GSM au volant devient une infraction du 3e degré: qu’est-ce que ça change?

La définition de l’utilisation étendue

Jusqu’ici, seul le téléphone portable était visé et il devait être utilisé et tenu en main pour que le conducteur soit verbalisé. Or, les automobilistes ne tiennent pas forcément leur téléphone ou ordinateur portable en main tout en conduisant. Une étude menée par Vias sur l’usage des caméras pour détecter l’usage du GSM au volant révélait qu’un conducteur sur huit plaçait son téléphone sur les genoux et un sur 20 le calait entre l’épaule et l’oreille, « ce qui ne pouvait pas être verbalisé », éclaire Vias.