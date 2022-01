Visa à nouveau annulé pour Novak Djokovic: la défaite du guerrier sans loi

Que ce soit bien clair, ce ne sont pas les dix derniers jours de la saga Djokovic à Melbourne qui nous ont fait découvrir la façon d’être ou d’agir du nº1 mondial. C’est d’abord un énorme champion : on ne va pas commencer maintenant à détruire un palmarès qui impose juste le respect et dont on s’émerveillait, encore en septembre, lorsqu’il est resté à une victoire d’un fabuleux Grand Chelem calendaire lors du dernier US Open !