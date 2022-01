Coronavirus: les hospitalisations en baisse, 37.000 cas positifs le 10 janvier

Il y avait jeudi 406 patients covid aux soins intensifs, leur nombre baissant continuellement depuis le pic atteint le 11 décembre, avec 839 personnes, selon le tableau de bord de Sciensano publié vendredi matin.

Les contaminations sont, elles, toujours plus nombreuses : la moyenne des sept derniers jours analysés est de plus de 23.000 tests positifs par jour. Mais le 10 janvier, dernier jour dont les données sont consolidées, plus de 37.000 tests positifs ont été rapportés.