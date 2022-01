Dakar: quatrième victoire en auto pour Nasser Al-Attiyah, devant Sebastien Loeb et Fabian Lurquin

Le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota) a remporté son quatrième Dakar en auto, après 2011, 2015 et 2019.

Nasser Al-Attiyah (Toyota), avec comme copilote d’Andorre Matthieu Baumel, a remporté la 44e édition du Dakar en autos, pour la 4e fois de sa carrière, ont annoncé les organisateurs vendredi.

Le pilote qatarien a assuré lors de la 12e et dernière étape à Jeddah remportée pour maintenir une avance confortable sur ses adversaires et notamment sur le duo franco-belge Sébastien Loeb et Fabian Lurquin (Prodrive).