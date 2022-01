Visa de Djokovic une nouvelle fois annulé: un juge australien va tenir une audience d’urgence

Cette audience a pour but d’éclaircir la situation autour du N.1 mondial, dont le visa a été annulé.

« Une audience en référé se tiendra ce soir à 20H45 (10H45, heures belges) devant le juge Anthony Kelly de la Cour du circuit fédéral », a indiqué ce porte-parole dans un communiqué, sans plus de précisions.

Aucune décision ne sera prise durant cette audience, dont le but est de donner plus d’informations sur cette nouvelle annulation et sur la suite du processus.