Pas-de-Calais: un migrant décède en tentant de traverser la Manche

La victime, un homme d’une vingtaine d’années, est a priori de nationalité soudanaise, a précisé le parquet, qui a ouvert une enquête contre X pour homicide involontaire. Il s’agit du premier décès de migrant dans la Manche de l’année. Le bilan de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord pour 2021 fait état de 30 morts et 4 disparus, dont 27 migrants décédés le 24 novembre lors du naufrage de leur embarcation au large de Calais, le pire drame survenu sur cette voie migratoire.

Les traversées de la Manche à bord de petites embarcations ont atteint en 2021 un nombre record, à plus de 28.000 personnes, selon l’agence de presse britannique PA. Le phénomène, qui s’est fortement développé depuis 2018 face au bouclage du port de Calais et d’Eurotunnel, que les migrants empruntaient en se cachant à bord de véhicules, empoisonne les relations entre Londres et Paris.