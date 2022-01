Avions vides: Ryanair tacle Lufthansa et Brussels Airlines

«Ryanair a demandé à la Commission européenne d’ignorer les fausses déclarations de Lufthansa concernant l’exploitation de ‘vols fantômes’ dans le seul but de ‘bloquer’ leurs créneaux horaires et de se protéger de la concurrence des compagnies aériennes à bas prix», a indiqué dans un communiqué la société irlandaise, coutumière de ces coups d’éclat en matière de communication.

« Des larmes de crocodile »

«La solution est simple: Lufthansa devrait vendre les sièges de ces vols à bas prix et récompenser les consommateurs européens, dont beaucoup ont financé les 12 milliards d’euros d’aides d’État que Lufthansa et ses filiales en Belgique, en Autriche et en Suisse ont déjà reçus des contribuables durement touchés au cours des deux dernières années de la crise de la Covid», a persiflé la spécialiste du «low-cost».

Et son PDG d’enfoncer le clou: «Lufthansa adore pleurer des larmes de crocodile sur l’environnement alors qu’elle fait tout pour protéger ses créneaux horaires. Les créneaux sont le moyen par lequel elle bloque la concurrence et limite le choix dans les grands aéroports», a affirmé Michael O’Leary, cité dans le communiqué.

Des vols vides pour garder des créneaux

Le PDG de la compagnie allemande, Carsten Spohr, avait averti le 23 décembre qu’il serait contraint d’effectuer «18.000 vols inutiles» durant l’hiver «uniquement pour conserver ses droits de décollage et d’atterrissage».