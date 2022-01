5G - Lancement de l'appel à candidatures pour le futur spectre 5G

L'objectif de la mise aux enchères est d'attribuer des droits d'utilisation du spectre pour les fréquences situées dans les bandes 700 MHz, 900 MHz, 1400 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 3600 MHz. Grâce aux fréquences attribuées, le titulaire d'une autorisation pourra déployer un réseau national et fournir des services de communications électroniques mobiles aux utilisateurs finaux.

Actuellement, les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz sont principalement utilisées pour des applications 2G, 3G et 4G. Les bandes 700 MHz, 1400 MHz et 3600 MHz sont de nouvelles bandes de fréquences qui pourront être utilisées pour la première fois pour la technologie 5G.