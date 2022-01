Les profs français en nombre pour dire leur ras le bol

Un protocole illisible, pour ne pas dire ubuesque. Des consignes qui changent trois fois en une semaine. Et une communication, délivrée à la dernière minute dans un journal, sans en avoir informé au préalable les principaux intéressés. Les profs français n’en peuvent plus des mesures contre la pandémie de covid et de la gestion de la crise par le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer. Un tiers d’entre eux (selon le gouvernement) ou deux tiers d’entre eux (selon les syndicats) ont suivi ce jeudi un appel à la grève dans l’enseignement et ont défilé dans plusieurs villes du pays. « Une mobilisation historique », selon les profs. Avec le soutien de nombreux parents d’élèves.