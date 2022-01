Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se ressaisit après une ouverture négative

Exmar (4,46) et Ontex (7,26) reperdaient 1,7% et 1,3% tandis que Lotus Bakeries (5.700,00) et Engie (13,67) reculaient de 1,9% et 1,5%. Azelis (23,62) et Deceuninck (3,64) perdaient 1,2% et 1,3%; Recticel (18,22) repassant de 0,9% à la hausse. Mithra (21,75) bondissait enfin de 7,9%, Sequana Medical (7,36) s'appréciant de 2,2% alors que Acacia Pharma (1,46) et Biocartis (3,44) reculaient de 3,8% et 2,5%.

L'euro s'inscrivait à 1,1458 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,1457 USD la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 6,45 dollars à 1.823,45 dollars et le lingot se négociait autour de 51.165 euros, en progrès de 175 euros.