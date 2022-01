Jean-Marc Fortin après la victoire de Nasser Al-Attiyah au Dakar : «Mentalement, c’était difficile à gérer»

Jean-Marc Fortin, patron de l’équipe Overdrive, affiche une fierté bien légitime : la Toyota de Nasser Al-Attiyah a remporté haut la main ce 44e Dakar. Deux des pick-up bichonnés par le team basé à Villers-le-Bouillet finissent sur le podium et trois se hissent dans le top 5. Les 11 véhicules engagés rallient tous l’arrivée du rallye-raid le plus difficile au monde.

Ah la technologie ! Ce que le Dakar a perdu en mystères, il l’a gagné en efficacité. Désormais, la grande aventure des sables se vit en temps réel grâce aux GSM et aux réseaux sociaux.

Ce vendredi matin, par exemple, Jean-Marc Fortin dressait le bilan de cette 44e édition du Dakar pendant que Nasser Al-Attiyah fonçait vers l’arrivée de l’épreuve.

« Comment ne pas être satisfait des prestations d’ensemble des Toyota Hilux engagés dans cette épreuve », nous confiait le Hutois. « Nos voitures occupent les 1ère et 3e places du podium. On a 3 pick-up dans le top 5 et les 11 4x4 engagés ont tous franchi l’arrivée. Un seul d’entre eux, piloté par un équipage chinois, a eu record au joker qui permet de reprendre la course après un abandon. »

Cette 4e victoire de Nasser Al-Attiyah au Dakar ne fut certainement pas la plus difficile à décrocher mais Fortin peaufine l’analyse :