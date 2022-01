Premier League: le duel entre Burnley et Leicester reporté à cause du Covid

La décision a été prise à la demande de Burnley qui confirme n’avoir pas un nombre suffisant de joueurs de son équipe première disponible pour la rencontre face au club de Youri Tielemans et Timothy Castagne.

Mardi, c’était Leicester qui avait demandé le report de son match (d’alignement) à Everton. La Premier League avait accepté la demande de Leicester de reporter la rencontre car les Foxes n’ont pas assez de joueurs disponibles (13 joueurs de champ et 1 gardien) à cause de nombreux cas de coronavirus et les joueurs présents à la CAN.