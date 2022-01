Liberty Steel: redémarrage des usines de Flémalle et Tilleur à la mi-février

Il s'agit d'une annonce étonnante sachant qu'en décembre dernier, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, les représentants syndicaux avaient appris que la filiale roumaine du groupe ne prêterait plus les 10 millions d'euros promis pour refinancer et apurer les dettes de l'entreprise liégeoise?. Les syndicats craignaient alors de voir disparaître plus de 600 emplois.

"Ce nouveau plan nous aidera à mettre en place un modèle économique durable pour Liberty Liège. Maintenant que nous avons le financement initial en place, ce qui démontre l'engagement de Liberty envers l'entreprise, nous sommes en mesure de restructurer et de faire monter en puissance l'entreprise dès que possible. Nous continuons à encourager le gouvernement régional à soutenir la réalisation de ce plan. Avec l'augmentation continue des prix de l'énergie en Europe, avec leur impact sur les importations bon marché, nous avons également besoin de l'engagement continu des syndicats pour soutenir la transformation de Liberty Liège, qui rendra l'entreprise plus productive, plus compétitive et mieux à même d'affronter le marché mondial", a indiqué Toker Ozcan, CEO de Liberty Steel Greensteel Emea, qui comprend Liberty Liège.