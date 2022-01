Pourquoi Novak Djokovic a, cette fois, très peu de chance d’éviter son exclusion dimanche

Le couperet est donc tombé, ce vendredi, et le fait que le Ministre ait notifié, dans sa décision, avoir usé du « pouvoir qui lui était conféré » est important car au cas où les avocats de Djokovic, qui décomptent chaque minute jusqu’au début du tournoi ce lundi, réussiraient encore à annuler la suspension, le Ministre de l’immigration aurait l’occasion de suspendre le visa du Serbe une troisième fois, en s’attaquant, cette fois, au fond de l’affaire. Et là, on sait que le dossier du joueur comporte bien des failles (voyage entre la Serbie et l’Espagne, précédent l’arrivée en Australie, non mentionné ; comportement illicite après un test positif au covid-19 ; test lui-même suspect, validité de son exemption médicale, etc.) et pourrait même coûter cher à Djokovic en termes de suspension plus longue, de visa et à l’ATP (3 ans), et même de prison (jusqu’à 3 ans aussi) !

Mais comme dit plus haut, les avocats de Djokovic ne veulent pas encore lâcher le morceau. Vendredi, à 20h45, ils ont obtenu une audience (suivie par plus de 45.000 personnes sur YouTube !) auprès du Juge Anthony Kelly, le même qui avait levé la première annulation de visa, regrettant que le Ministre ait pris autant de temps pour prendre sa décision…, tout en proposant que l’affaire puisse encore être traitée, en urgence, ce week-end. Djokovic est rentré « libre » ce vendredi (avant une nouvelle détention samedi matin), mais de l’avis général, il peut désormais plutôt préparer ses valises que son sac de tennis, dimanche.