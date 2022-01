Voitures partagées: quand sont-elles plus intéressantes qu’un véhicule privé?

Cinquante-cinq mille utilisateurs dans tout le pays, 680.000 réservations en 2021 (+25 % par rapport à 2019)… Les chiffres publiés cette semaine par Cambio, le grand acteur belge de la voiture partagée, montrent l’engouement croissant pour ce type de mobilité alternative. Frédéric Van Malleghem, le directeur de la branche bruxelloise de l’entreprise, aime le répéter fièrement : « Une voiture partagée remplace quinze voitures privées ! »

Un choix écologique donc, mais qui peut aussi être parfois très économique. Les calculs vont dépendre de vos besoins en termes de voiture, de votre lieu d’habitation, mais aussi des offres proposées. Aujourd’hui, elles sont peu nombreuses en Belgique, mais chacune a sa spécificité. Une constante tout de même : si vous habitez à la campagne et que vous roulez plus de 10.000 kilomètres par an (environ 800 par mois), la voiture privée restera plus intéressante.