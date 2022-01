Peter Goossens à la tête du restaurant de l'hôtel "La Réserve" à Knokke

Ce dernier et Bart Versluys ont racheté l'hôtel l'été dernier, l'objectif étant d'y investir 7 millions d'euros durant les prochaines années pour notamment améliorer l'espace wellness & spa et rénover le lobby. Le restaurant sera, lui aussi, rénové et dirigé par Peter Goossens.

Il "deviendra une brasserie de qualité, avec des plats connus, travaillés dans le plus grand respect des produits locaux", note le communiqué de presse.