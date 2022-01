Plus de 6% des jours prestés ont été perdus pour cause de maladie en 2021

Avec 6,13% précisément, l'absentéisme est plus élevé qu'en 2020 (où 5,69% des jours prestés ont été perdus) et en 2019 (5,33%). "Que cela soit pour les absences de courte durée (moins d'un mois) ou de moyenne durée (entre 1 mois et un an), nous sommes plus haut qu'en 2019 (dernière année 'normale' avant la crise du Covid)", indique SD Worx. L'année dernière, 2,89% des jours prestés ont été perdus en raison d'absences de courte durée et 3,24% en raison d'absences de moyenne durée.

Plus de la moitié des travailleurs ont été absents au moins un jour pour cause de maladie de courte durée. "Cela signifie également que 43,5% des employés n'ont pas été absents un seul jour, malgré le coronavirus", précise le prestataire de services RH.