Loterie Nationale: 103 millions de gagnants et une quarantaine de millionaires en 2021

Parmi ces gagnants, on dénombre 42 "millionnaires", c'est-à-dire des joueurs ayant remporté plus d'un million d'euros à un jeu de tirage ou à gratter de la Loterie Nationale. Trente-trois de ces chanceux ont joué au Lotto, dont le gain le plus important en 2021 fut de 6,5 millions d'euros (le 8 décembre).

Deux autres gagnants ont remporté 1,25 million d'euros (le 13 août) lors d'un "Lotto Extra".